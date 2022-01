Grenzach-Wyhlen Wenn der „Vibro-Truck“ durch Grenzach rollt

Im Rahmen des in Riehen geplanten Geothermie- Ausbaus werden in Kürze auch in Grenzach seismische Bodenuntersuchungen vorgenommen. In diesem Kontext kann es zu wahrnehmbaren Erschütterungen kommen. Für mögliche Schäden will der hinter dem Projekt stehende Wärmeverbund Riehen auf jeden Fall aufkommen, wie die Verantwortlichen im Rahmen eines Infoabends vor rund 20 Zuhörern betonten. Dieser fand am Mittwoch im Haus der Begegnung statt.