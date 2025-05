Grenzach-Wyhlen: Wie sich die Grenzach-Wyhlen vor Starkregenereignissen schützt

Die Flutkatastrophen der vergangenen Jahre in Deutschland sind noch vielen Menschen in Erinnerung. Lange unvorstellbare Höchststände verursachten teure Schäden und kosteten zum Teil auch Menschenleben. Bereits im April 2020 beauftragte die Gemeinde Grenzach-Wyhlen zwei Fachbüros zur Erstellung eines Risikomanagements auf Grundlage des Leitfadens des Landes Baden-Württemberg. Nach umfangreichen Arbeiten und Workshops mit verschiedenen Expertenrunden wurde dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung das Handlungskonzept vorgelegt.