Grenzach-Wyhlen „Wir können jederzeit loslegen“

Frage: Die sechs geplanten Zunftabende haben Sie bereits im September abgesagt. Warum so früh?

Das war eine Entscheidung des Zunftspielerensembles und hat sich aus heutiger Sicht als richtig erwiesen. Es wäre mehr als schade gewesen, wenn wir alles bereits organisiert gehabt hätten und dann aufgrund der Pandemie-Lage doch kurzfristig hätten absagen müssen. Wir gehen immer schon im September oder spätestens im Oktober in Klausur, um alles für unsere Zunftabende in die Wege zu leiten.

Frage: Wie ist die Lage beim Narrenbaumstellen?

Ein Stellen des Narrenbaums mit Bewirtung, einem Festakt und Guggemusik von früh bis spät wird es definitiv nicht geben. Der Narrenbaum wird aber auf jeden Fall gestellt, allerdings im kleinen Rahmen und ohne dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen.

Frage: Welche Pläne haben Sie für die restliche Kampagne? Lässt sich überhaupt realistisch etwas planen?

Bei der Straßenfasnacht sind wir momentan sehr zurückhaltend. Wir warten die neue Verordnung für Veranstaltungen ab, die laut Bürgermeister Tobias Benz am 1. Februar kommen soll. Aber es ist absehbar, dass die Auflagen eher verschärft als gelockert werden. Wir sind jederzeit in der Lage, spontan etwas Kleines zu machen, und haben auch einen Plan B und Plan C in der Tasche. Die Narren schlafen nicht, und was im Rahmen der Auflagen möglich ist, werden wir auch machen. Auf diese Spontanität spielt auch das Motiv unserer aktuellen Plakette an.

Frage: Inwiefern?

Die Plakette, die wie auch das Motto vom Gremium der Zunftspieler entworfen wurde, zeigt eine Truhe mit einer ruhenden Maske darauf. Sie setzt bereits erste Spinnweben an, aber der Besen steht bereit, und die Truhe kann jederzeit geöffnet werden und die in ihr ruhenden Cliquen-Utensilien freigeben. Genauso sind auch wir jederzeit bereit, im Rahmen des Möglichen loszulegen und etwas auf die Beine zu stellen, was den Menschen Freude macht. Das Motto „Zweimol nüt, isch eimol z’viel!“ ist unsere Aussage zur Fasnacht in den beiden vergangenen Jahren. Wir werden die Plaketten am Samstag vor der Sparkasse in Grenzach verkaufen.

Frage: Wie sieht es angesichts der fehlenden Großanlässe mit der Nachwuchsgewinnung aus?

Mit einem Umzug und Ähnlichem wirbt man natürlich auch für die Fasnacht. Da dies derzeit fehlt, kommen auch kaum junge Leute zu uns. Aber unsere Mitglieder halten uns die Treue, und schön ist es auch, dass mit der Guggemusik Node-Chaode eine Gruppe wieder zur Narrenzunft gekommen ist, die mehrere Jahre nicht mehr bei uns war. Derzeit zählen wir 217 aktive Mitglieder, 200 Passivmitglieder, 41 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und elf Zunftmeister.

Frage: Ein Wort noch zur Sommer-Fasnacht. Die Lörracher Narrengilde hat ihren Umzug und die Gugge-Explosion auf Mitte Juni gelegt. Stand eine derartige Verschiebung bei Ihnen angesichts der dann möglicherweise entspannteren Corona-Lage zur Diskussion?

Nein, darüber denken wir nicht nach. Wir gehören dem Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) an, und da stand eine derartige Verschiebung nicht zur Debatte. Uns geht es um das Brauchtum, und die Fasnacht hat ihren angestammten Platz im Kalender. Lörrach soll seinen Sonderweg gehen, das will ich nicht verurteilen. Aber unsere Herangehensweise ist das nicht.

Die Fasnachtsplakette der Narrenzunft Grenzach wird am morgigen Samstag, 29. Januar, von 10 bis 13 Uhr vor der Sparkasse in Grenzach, Basler Straße 1, verkauft. Bestellt werden kann sie auch bei Stefan Koppetsch per E-Mail an die Adresse info@cv-druck.de. Erhältlich ist die Plakette in den Varianten Bronze (fünf Euro), Silber (sieben Euro) und Gold (14 Euro).