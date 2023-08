Grenzach-Wyhlen Wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel

Und dann?

„Ich bin rüber.“

Als Helfer bei Perfotech

Ruckzuck heuerte der gebürtige Schwabe als Helfer bei Perfotech an, arbeitete mit im mechanischen Bereich. „Ich hab’ schnell gemerkt: Der Mann hat Lust auf Veränderungen“, sagt Lukas Berndt. Geyers Engagement und rasche Auffassungsgabe hätten ihn beeindruckt. „Dabei war Elektrik-Zeug für mich eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln“, muss Geyer selber lachen, wenn er an seine ersten Tage bei Perfotech vor bald fünf Jahren zurückdenkt.

Berndt überlegte: „Was machen wir mit Daniel?“ Denn immer nur Hilfskraft bleiben – nein, nicht Daniel. Da musste etwas passieren.

Unkomplizierte Behörde

Kurzentschlossen nahm der Perfotech-Chef den Telefonhörer in die Hand und rief „einfach so“ bei der Agentur für Arbeit in Lörrach an. Denn Berndt hatte sich an seine eigene Lehrzeit Anfang der 2000er Jahre erinnert: „Ich hatte damals in meiner Berufsschulklasse ein paar Russlanddeutsche, die auch schon über 40 Jahre alt waren. Also musste es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, jemanden eine Lehre machen zu lassen, obwohl er schon älter ist.“

Förderung nach Kriterien

Berndt schilderte der Sachbearbeiterin der Arbeitsagentur die Geschichte seines Hilfsarbeiters. „Und dann ging es keine zehn Minuten. Nix Bürokratie, alles ganz fix und einfach“, ist Berndt voll des Lobes für die Lörracher Behörde.

Keine finanziellen Einbußen

Diese nahm den „Fall Geyer“ auf, lud den 36-Jährigen zu einem Leistungstest, den Geyer mit Bravour bestand, klopfte einen bestimmten Förderkriterienkatalog ab (siehe Infokasten) und gab alsbald grünes Licht für den Start von Geyers Berufsausbildung. Und zwar sogar gleich im zweiten Lehrjahr, weil der Hilfsarbeiter dank seines Talents bereits über gutes Elektrotechnik-Grundlagenwissen verfügte. Dabei arbeitete der 36-Jährige während seiner Ausbildung wie gewohnt bei Perfotech weiter, besuchte dazu die Berufsschule. „Da war ich zwar dann der Papa, aber nicht der Älteste.“

Der Clou: Geyer verdiente dank Förderung durch die Arbeitsagentur weiterhin sein bis dahin übliches Gehalt. Finanzielle Einbußen hatte er keine, konnte sein Leben so weiterfinanzieren.

Für den 36-Jährigen bot dieser Weg die Möglichkeit, nach Jahren der beruflichen Unstetigkeit endlich eine richtige Ausbildung zu absolvieren, ohne sich dabei die finanzielle Frage stellen zu müssen. Und Lukas Berndt freut sich, dass sein einstiger Helfer nun als fachlich bestens qualifizierter Elektriker das 20-köpfige Team des Wyhlener Unternehmens unterstützt.

Fördermittel und Voraussetzungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Will ein Arbeitgeber einem ungelernten Hilfsarbeiter eine Ausbildung ermöglichen, kann er sich ganz unkompliziert an die Arbeitsagentur wenden. Sind alle Voraussetzungen nach dem sogenannten Qualifizierungschancengesetz

erfüllt, bezahlt die Behörde aus Fördermitteln dem Arbeitgeber die finanzielle Differenz zwischen dem Lehrlingslohn und dem letzten Hilfsarbeitergehalt, wie Melanie Payer, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Lörrach, erläutert. Folglich verdient der Mitarbeiter denselben Lohn, den er zuletzt hatte, obwohl er Azubi ist. Im Falle von Daniel Geyer lag die Förderung bei 50 Prozent. Die Behörde trägt ferner die Kosten für die Lernmittel. „Und es gibt eine Belohnung fürs Dranbleiben“, sagt Payer. Wer die Zwischenprüfung absolviert und am Ende seinen Lehrabschluss gemacht habe, erhalte insgesamt 2500 Euro obendrauf. Aber: „Nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Arbeitnehmer ist förderfähig“, stellt die Agentursprecherin klar. „Es wird nicht einfach der Wunsch nach einem neuen Beruf gefördert.“ Ziel sei die Weiterqualifizierung von Hilfskräften zu gelernten Facharbeitern in Mangel-Branchen. „Von diesem Angebot wissen viele Arbeitgeber aber leider noch nichts. Dabei liegt der Anteil der Helfer an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei rund 20 Prozent“, rechnet Payer vor.

