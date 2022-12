Grenzach-Wyhlen „Wünsche mir mehr Optimismus“

Für diese pastoralen Aufgaben braucht es Orte, an denen sich die Menschen treffen können. Für den Pfarrgemeinderat war bisher Konsens, dass die beiden Kirchen St. Michael und St. Georg erhalten bleiben. Eine Entscheidung des Pfarrgemeinderates für eine Veräußerung von St. Michael oder einen Abriss gibt es nicht. Die Kritik macht sich an einer der Folien fest, welche Frau Schöttler präsentierte.

Frage: Inwiefern?

Mit Verwunderung mussten ich und die anderen Anwesenden in der Folienpräsentation von Frau Schöttler feststellen, dass der Stiftungsrat 2017 einen „Szenarienvorschlag“ erarbeitet hatte, welcher unter anderem folgende Unterpunkte enthielt: „komplette Veräußerung der Gebäude in Grenzach“ und „als Tabu gelten die Pfarrkirche St. Georg sowie die Wallfahrtskirche Himmelspforte“. Dieser „Szenarienvorschlag“ wurde weder im Pfarrgemeinderat diskutiert, beschlossen oder bekannt gemacht noch gab es in irgendeiner Form eine Beteiligung und Information der verschiedenen Interessengruppen und der Öffentlichkeit.

Frage: Welches sind die Fragen, die Sie in diesem Zusammenhang haben?

Mich interessiert vor allem, wie es zu diesem „Szenarienvorschlag“ kommen konnte. Auf welcher Grundlage und mit welchen Entscheidungskriterien wurde der Vorschlag erstellt und welche pastoralen Überlegungen gibt es dazu? Wie konnte es zu den Aussagen der kompletten Veräußerung aller Gebäude in Grenzach und dem Aussprechen von Tabus in Wyhlen kommen? Dies entspricht nicht den pastoralen Gegebenheiten.

Frage: Warum muss sich die Kirche von Gebäuden trennen?

Weil schlichtweg die finanziellen Mittel fehlen, um alle Gebäude zu unterhalten. Im nächsten Jahr, am 13. Dezember 2023, begehen wir den 70. Weihetag von St. Michael. Unsere Ahnen waren damals sehr optimistisch, was die Katholikenzahlen anbelangt und haben Gebäude hingestellt, deren laufende Kosten und Instandhaltungskosten kaum mehr finanzierbar sind. Heute stehen wir vor der Frage, wie können wir unser Kirchengebäude attraktiv für andere Nutzungsformen machen, ohne den spirituellen Charakter des Gebäudes zu ändern und weiterhin Gottesdienste feiern zu können. Ab und zu wünsche ich mir etwas mehr von diesem Optimismus unserer Vorgänger, um mit Kreativität und Mut neue und vielleicht auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Es scheint aber klar zu sein, dass wir uns dafür von Gebäuden an der Peripherie des Geländes trennen müssen.

Frage: Wenn es um die Finanzen der Kirchengemeinde so schlecht steht, warum sind Überlegungen in Richtung der Kirchen St. Georg und Maria im Buchs (Himmelspforte) tabu?

Zu den Gebäuden in Wyhlen möchte ich mich nicht äußern. Mir geht es darum, zu betonen, dass die Gemeinde St. Michael in Grenzach dasselbe Recht hat, als Nahort für die Menschen vor Ort zu bestehen wie die Gemeinde St. Georg in Wyhlen. Dem Arbeitskreis St. Michael, in welchem 15 bis 20 Personen mitarbeiten, geht es darum das Leben um den Kirchturm, im Nahraum und Einzugsbereich von Grenzach zu organisieren und dafür zu sorgen, das St. Michael eine einladende Gemeinde ist.

Frage: Seit Sommer gibt es den Arbeitskreis St. Michael in Grenzach. Können Sie sich erklären, weshalb dort das Engagement von der Basis nun vielfältig aufblüht?

Nach der pandemiebedingten Zwangspause haben die Leute wieder Lust, sich zu treffen. Diese Lust und das Bedürfnis zum Austausch und zur Begegnung macht sich der Arbeitskreis St. Michael zu eigen, organisiert Apéros, Nachmittage für die ältere Generation, Begegnungsmöglichkeiten nach den Familiengottesdiensten und vieles mehr und sorgt dafür, dass Menschen über die Generationen hinweg zusammenkommen. Im kommenden Jahr sind verschiedene Projekte und Aktionen geplant, um 70 Jahre St. Michael zu feiern.

ist seit Juli 2020 Vorsitzender des ehrenamtlichen Dekanatsrats Wiesental. Für sein Engagement in sozialen Projekten ist er unter anderem bereits bei einem Neujahrsempfang der Gemeinde Grenzach-Wyhlen ausgezeichnet worden.