Grenzach-Wyhlen Wyhlen kann so schön sein

Von Tim Nagengast

Attraktive Angebote, ansprechende Präsentationen und ein rundum gemütliches Ambiente ließen den Erlebniseinkauf Wyhlen gestern zu einem großen Erfolg werden. Schon kurz nach Beginn war die im Volksmund besser als Gartenstraßenfest bekannte Veranstaltung ein Publikumsmagnet.

Grenzach-Wyhlen. Zugegen: Die Macher vom Handwerker- und Gewerbeverein Grenzach-Wyhlen (HGV) haben ein glückliches Händchen, was die Ausrichtung von Festen betrifft. Gestern traten die Händler und Gewerbebetriebe um ihren Vorsitzenden Joachim Schlageter wieder einmal eindrücklich den Beweis an, dass es gar nicht so viel braucht, um das sonst eher nüchtern-karge Ortszentrum Wyhlens ruck, zuck in eine bunte Festmeile zu verwandeln.

Vor allem die mitten durch das gesamte Festareal im Bereich Gartenstraße/In den Abtsmatten aufgebaute Möblierung mit Bierzeltgarnituren verlieh der Verkaufs- und Leistungsschau der heimischen Gewerbebetriebe den richtigen Straßenfestrahmen.

Bummeln, schauen, kaufen, die Stimmung genießen und an jeder Ecke ein Schwätzchen halten, ließ es sich trefflich. Viele hundert Besucher nutzten die Gelegenheit zu sehen (und auch zu staunen), was der örtliche Handel alles zu bieten hat.

Gut dazu passte denn auch der Aufruf von Bürgermeister Tobias Benz und HGV-Chef Joachim Schlageter, die breite Auswahl vor Ort zu nutzen, „offline“ einzukaufen und durch das eigene Konsumverhalten mit dazu beizutragen, dass es in den beiden Zentren der Doppelgemeinde auch in Zukunft fast alles gibt.

Auf dem Festgelände war für Gaumen, Auge und Ohr jedenfalls reichlich gesorgt. „Wir sind richtig happy“, sagte Schlageter angesichts der Menschenmenge und auch mit Blick aufs Thermometer.

Für den passenden Sound sorgten die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums sowie VHS-Leiter Henning Kurz mit Band. Am Stand der Gemeinde gab es reichlich Informationen unter anderem zur geplanten Ortszentren-Entwicklung, das Jugendreferat hatte Aktionen für die kleinen Festgäste parat.

Insgesamt haben die mehr als 30 Betriebe und Vereine den gestrigen „Erlebniseinkauf“ zu einem regelrechten Volksfest gemacht.