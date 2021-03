Grenzach-Wyhlen Wyhlen wandelt sich

Grenzach-Wyhlen (rom). So manche Ausnahmeregelung von der Landesbauordnung muss dafür eingeholt werden. Auf Grund der Enge des Grundstücks an der Kreuzung Gartenstraße / In den Abtsmatten fehlt es an ausgleichenden Grünflächen im Verhältnis zum Baukörper. Ferner sind einige Baugrenzen am Flurstücksrand zu verschieben. So wird die Tiefgarage, in der acht Stellplätze für die acht Wohneinheiten des vierstöckigen Gebäudes untergebracht sind, unterirdisch die Grenze nach Norden um 2,5 Meter überschreiten. Dadurch wird ein einheitliches Fundament für die Stellplätze zu den Abtsmatten hin geschaffen, wo fünf der acht oberirdischen Parkplätze angelegt werden. Aus Sicherheitsgründen wird der dort verlaufende Gehweg an das Gebäude verschoben, wodurch Gefährdungen beim rückwärts Ausparken minimiert werden sollen.

Straße wird verengt