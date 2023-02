Grenzach-Wyhlen Wyhlener Schnitzelbänkler lösen sich auf

Nicht alles negativ besetzt

Seit 1999 waren die Gäste aus dem Osten gerne am Rosenmontag im Haus der Begegnung gesehen. „Es war schön, sogar in Grenzach. Aber nun gehen wir in Rente“, sagte Lindau und hob abschließend noch die Werte der Fasnacht hervor: Friede, Freiheit und Toleranz. Vor allem für die Freiheit habe man stets zu kämpfen.