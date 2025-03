Grenzach-Wyhlen: Yachtclub Hörnle investiert kräftig

Wahlen: Neben den eingangs genannten Wahlen wurden wurden Schriftführer Sven Mau und die Beisitzer Andrea Martin, Udo Bosch sowie Petra Mertes im Amt bestätigt.

Ehrungen: Seit 35 Jahren gehören inzwischen Ewald Fröhle, Martin Grether, Klaus Häbig und Helmut Issler Junior dem Verein an. Ralf Gaimüller kommt auf drei Jahrzehnte. Für 20 Jahre erhielten Rudolf Aeschimann, Dorle und Walter Maurer die Auszeichnung mit einem Präsent. Roger Thommen, Smadar und Heinz Zemp sind seit zehn Jahren im Yachtclub.

Ausblick: Um die Herausforderung an verschiedenen Schleusentypen zu beherrschen, bietet der Yachtclub am 15. Juni ein Schleusentraining mit erfahrenen Skippern an.