Grenzach-Wyhlen „Z202“ lässt die Bühne beben

Dass dies nicht ganz einfach war, erklärte sich nicht nur aus den wenigen Proben, welche die Band wegen der Corona-Auflagen überhaupt absolvieren konnte, sondern auch an der Einhaltung der Corona-Auflagen. Dass dies auch im vollbesetzten Biergarten des „Bahnhöfli“ gelang, war daher der perfekten Organisation beim Konzert mit der Formation „Z202“ zu verdanken, bei dem immer wieder darauf aufmerksam gemacht wurde, sich zu registrieren, um eine mögliche Nachverfolgung sicherzustellen.

Langanhaltende Beifallsbekundungen des Publikums gab es, als die Band altbekannte Songs wie „Hey Joe“ von Jimi Hendrix oder „Another brick in the wall“ von Pink Floyd zum Besten gaben und die Besucher an ihre Jugendzeiten in den 70er und 80er Jahren erinnerten. Titel wie „Jumping Jack Flash“ von den Rolling Stones sowie „Get it On“ von T-Rex ließen darüber hinaus das Blut der Gäste in Wallung bringen, während „All along the watch­tower“ noch einmal an den viel zu früh verstorbenen „Gitarrengott“ Hendrix erinnerte.

Wunsch nach Wiederholung

Bravo-Rufe und der Wunsch nach einer Wiederholung begleiteten so auch das gesamte Konzert der Band, deren Namen sich von einer Schlüsselnummer im Probenraum herleitet. Dass „Z202“ mittlerweile Kult werden konnte und ein noch größeres Publikum verdient, ist vor allem den charismatisch aufspielenden Musikern zu verdanken, denen Bassist Norbert Schöneck im „Bahnhöfli“ in Wyhlen immer wieder ein Forum bietet.