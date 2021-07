Grenzach-Wyhlen Zehn Schiffsladungen sind schon draußen

Grenzach-Wyhlen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 455 Spezialtransportcontainer in der schallgedämmten und luftdichten Einhausung befüllt, von außen gereinigt und ausgeschleust. Bisher haben bereits zehn Schiffstransporte zum Auhafen in Muttenz stattgefunden, wo die Spezialcontainer auf die Bahn verladen werden. Zwölf Züge haben die bisher befüllten Container zu den thermischen Entsorgungsanlagen in Deutschland und in den Niederlanden transportiert, freut sich die Firma Roche.

Weil der Abtransport der Container in der Regel per Schiff und Bahn erfolgt, entfällt der größte Teil der LKW-Fahrten durch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen, schreibt das Unternehmen weiter. Dennoch könne nicht gänzlich auf Laster-Transporte vom und zum Sanierungsgelände verzichtet werden. Aufgrund der Schadstoffcharakteristik im belasteten Erdreich könnten gewisse Chargen nicht per Schiff abtransportiert, sondern müssten direkt per Lastwagen und kombinierten Bahnverkehr zu den entsprechenden Entsorgungsanlagen in Deutschland gebracht werden. Bisher war das bei neun Containern der Fall, die direkt per Laster zu einer Hochtemperatur-Verbrennungsanlage transportiert wurden.