Grenzach-Wyhlen Zehnthaus ist einsturzgefährdet

Kein Ergebnis vor Herbst

Dem Rathauschef zufolge werde der beauftragte Statiker kaum vor Herbst sagen können, wie und was genau getan werden müsse. Habe man dann ein Sicherheitskonzept, könne die Gemeinde mit Blick auf den Haushalt 2024 an das Thema Zehnthaus herangehen. „Dazu müssen wir aber erst mal wissen, was genau zu tun ist, welche möglichen Fördermittel es gibt und was uns als Gemeinde das alles am Ende kosten könnte“, stellt Benz klar. Sicher aber sei: „Dieses ortsbildprägende Gebäude soll erhalten und genutzt werden.“

Katastrophe für die VHS

Für die Volkshochschule (VHS) kommt die überraschende und sofortige Schließung des Zehnthauses einer mittelschweren Katastrophe gleich. Der scheidende VHS-Leiter Henning Kurz ist regelrecht ratlos: „Unsere Einrichtung ist ja immer damit beschäftigt, Räume zu suchen.“ Allein 30 Kurse und Veranstaltungen im kommenden VHS-Programm sollten eigentlich im Zehnthaus stattfinden. Stattdessen müsse das Team der Bildungseinrichtung nun in Windeseile einen neuen Raumplan erstellen – ohne das Zehnthaus. Hinzu kommt, dass die Druckfahnen für das neue VHS-Programm bereits fertig, nun aber obsolet geworden seien, wie Kurz ergänzt.

TiZ nicht mehr im TiZ

Ein ganz großes Problem hat aber auch das „Theater im Zehnthaus“ (TiZ). Kabarettveranstaltungen, Musik und Gesprächsrunden: All das darf per sofort nicht mehr in dem vom Publikum wie Veranstaltern gleichermaßen geliebten Bruchstein-Tonnengewölbe unter dem Zehnthaus stattfinden.

Aber wo dann? Henning Kurz muss passen. Zu frisch ist noch alles, zu groß auch der Schock, wie schlecht es um das unbestritten einmalig schöne und wertvolle Gebäude als eins der wenigen Relikte des alten Wyhlen bestellt ist. „Unser ganzer Raumplan ist einfach implodiert“, sagt Kurz und holt dabei tief Luft.

Raumproblem wird größer

Dabei wird die permanente Raumproblematik der VHS, die über kein eigenes Gebäude verfügt und „nomadisiert“, noch durch einen weiteren Faktor verschärft: Ein von ihr für beispielsweise Gymnastikkurse genutzter Raum in der Bärenfelsschule wird von dieser ab dem neuen Schuljahr öfter selbst benötigt. „Der Raum fällt dann zu bestimmten Zeiten für uns weg – unser Material ist aber da drin“, hält der VHS-Leiter fest.

Wohin ausweichen? Kurz kann darauf noch keine Antwort geben.

Kurz’ eigene offizielle Verabschiedung hätte eigentlich am 24. Juli im Rahmen des alljährlichen VHS-Dozententreffens stattfinden sollen. Die Veranstaltung findet nun stattdessen im evangelischen Gemeindehaus in Grenzach statt.