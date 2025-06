Grenzach-Wyhlen: Zukünftige Projekte sind schwierig

Die Steigerung der Bilanzsumme geht vor allem auf die Modernisierung der Häuser an der Hutmattenstraße. Erstmals in der Geschichte der Baugenossenschaft liegt auch das Eigenkapital bei über 20 Millionen Euro, was einer Eigenkapitalquote in Höhe von 38,9 Prozent entspricht.

Man stehe daher wirtschaftlich sehr gut da, so Vorstandsmitglied Uwe Eckert. Er verwies darauf, dass sich die vielen Investitionen in den zurückliegenden 20 Jahren in den Neubau und in die Modernisierung ausgezahlt hätten. In diesem Zeitraum habe man in die Runderneuerung des Bestandes über 40 Millionen Euro investiert.