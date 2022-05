Grenzach-Wyhlen Zukunftsforum sucht neuen Weg

Bürgerverein-Vorstand betritt den Saal

Dass all dies so nicht optimal abgelaufen sei, bestätigte Mutter im Rahmen eines Telefonats im Nachgang der Versammlung. Mutter räumte ein, im Vereinsrecht nicht so bewandert zu sein. Vielmehr habe Günther Holl stets diesen Part übernommen.

Doch zurück zum eigentlichen Versammlungsverlauf: Nach dem erfolgten Beschluss über die Vereinsauflösung unterbrach Mutter die Tagesordnung. Dann bat er mehrere Mitglieder des noch jungen Bürgervereins in die laufende Sitzung des Zukunftsforum herein. Augenscheinlich war der Vorstand des Bürgervereins im Nebenraum zu einer Vorstandssitzung zusammengekommen – rein zufällig, wie Manfred Mutter erklärte.

Als nun Vertreter des Zukunftsforums und des Bürgervereins zusammensaßen, entspannen sich detailreiche Überlegungen bezüglich einer künftigen Zusammenarbeit.

Als Folge der Debatte wurden Punkte der eigentlichen Tagesordnung übersprungen beziehungsweise weggelassen.

Elvis Bejtovic lehnt Sprecherposten ab

Auch die auf der Traktandenliste stehende Wahl eines Sprechers der BI Zukunftsforum ohne Vereinsstatus schien zur Nebensache geworden zu sein. Dabei hatte es bereits im Vorfeld der Versammlung Kontakte mit Elvis Bejtovic gegeben. Als Vorstandsmitglied des Bürgervereins und Jupa-Mitglied war er bereits gefragt worden, ob er gegebenenfalls als Sprecher einer künftigen Bürgerinitiative agieren könnte. Bejtovic lehnte dies auf der Versammlung zunächst ab, doch müsse sein Nein ja nicht für immer gelten, sagte er. Vielmehr gehe es darum, gemeinsame Projekte und Ziele festzulegen, denen sich eine künftige BI Zukunftsforum und der Bürgerverein gemeinsam widmen könnten. Auch Michael Nopper, Sprecher des Bürgervereins, plädierte dafür, gemeinsame Themen aufzugleisen.

Dass Manfred Mutter am liebsten noch andere Mitglieder des Jugendparlaments mit in die Arbeit einer künftigen Bürgerinitiative einbinden möchte, wurde bei der Versammlung ebenfalls deutlich. Neben Elvis Bejtovic war jedoch bis zum Ende der Sitzung nur noch der Jupa-Vorsitzende Felix Hutschenreu­ther anwesend. Dieser gab auf Nachfrage jedoch an, dass er nur unzureichend von den Vorstellungen von Manfred Mutter vom Zukunftsforum informiert worden sei.