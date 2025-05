Rückblick:

In ihrem Jahresrückblick erinnerte sie an insgesamt 1168 Stunden Einsatzzeit von 26 Übungsleitern. Die wirkliche Zahl der Übungsleiterstunden würde jedoch bei rund 2400 Stunden liegen. Dies läge daran, dass einige Übungsleiter ihre Stunden unentgeltlich leisteten und nicht abrechnen würden.

Trotz der guten Zahlen solle es den Turnverein jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass man noch weitere Übungsleiter und Helfer benötige, um das Angebot weiter aufrecht zu erhalten und sogar erweitern zu können. Schwerpunkte seien die Abteilungen Turnen und Leichtathletik. Ausbaufähig sei darüber hinaus die Unterstützung der Kindergruppen im Turnen durch die Angehörigen der Kinder. Dankesworte richtete sie an Brigitte Sander, die nach über 40 Jahren ihre Tätigkeit als Übungsleiterin der Gruppe Sport & Spaß beendet hat aber immer noch aktiv unterstützt. Sie sei viele Jahrzehnte Organisatorin von Aufführungen an Familienabenden und Altennachmittagen gewesen und habe mit ihren Ideen und ihrem Engagement den TV Grenzach in all den Jahren repräsentiert, so die TVG-Vorsitzende. Gegründet worden sei die Gruppe Sport & Spaß im Jahr 1964 als Hausfrauenriege von Erna Grether.