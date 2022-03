Grenzach-Wyhlen Zuversicht in dunklen Zeiten

Für zahlreiche Familien, die mit ihren Kindern hinauf auf den Mühlerain gekommen waren, war das lodernde Fasnachtsfeuer indes Symbol für das Frühlingserwachen, das Austreiben des Winters wie auch das Vertreiben der bösen Wintergeister.

Wie Sylvia Zucker und ihr Ehemann Helge berichteten, seien sie erst vor zwei Jahren in die Doppelgemeinde zugezogen. Daher wollten sie unbedingt auch einmal das Fasnachtsfeuer und die Atmosphäre rundherum miterleben. Sie sagte, dass sie mit dem Feuer auch ein geselliges Beisammensein verbinde.

Dass die Geselligkeit ohne die Grillspezialitäten der Freiwilligen Feuerwehr, ohne Musik und ohne Glühwein, Bier und nicht alkoholische Getränke in diesem Jahr wegen Corona eingeschränkt war, hielt die Menschen jedoch nicht davon ab, dem Fasnachtsfeuer bis zu dessen Erlöschen beizuwohnen.

Nur wenig Kritik

In Bezug auf das traditionelle Scheibenschlagen, das in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, äußerten einige wenige zwar Kritik, freuten sich aber dennoch, dass zumindest das Fasnachtsfeuer brannte. Unverständnis über die Einschränkungen gab es derweil auch.

Einige Besucher wiesen darauf hin, dass man nur wenig Verständnis dafür aufbringen könne, wenn in Berlin 500 000 Menschen dicht gedrängt gegen den Krieg in der Ukraine demonstrierten, während man in Grenzach-Wyhlen anfänglich sogar das Fasnachtsfeuer in Frage stellte.

Für die Sicherheit vor Ort sorgten am Samstag die freiwilligen Helfer des Feuerwehr-Löschzugs Wyhlen, die mit acht Floriansjüngern das Feuer entzündeten und für die Brandwache sorgten. So auch Feuerwehrkommandant Claus Werner. Auch er zeigte sich erfreut über das wieder stattfindende Fasnachtsfeuer. Zugleich erinnerte er an den Krieg in der Ukraine und daran, dass eine große Feierlaune auf dem Mühlerain fehl am Platz gewesen wäre.