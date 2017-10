Grenzach-Wyhlen Zwei Autos aufgebrochen

Grenzach-Wyhlen. Schon wieder ist es laut Polizeibericht zu zwei Autoaufbrüchen gekommen. Aus zwei Fahrzeugen, die in Grenzach an der Basler Straße und am Burgackerweg geparkt waren, wurden am Samstag Wertsachen gestohlen.

Hierbei wurde im Zeitraum von 19 bis 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Basler Straße 25 die Seitescheibe eines Taxis eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Bei dem Diebstahl im Burgackerweg, welcher im Zeitraum zwischen 16.50 und 20.45 Uhr stattgefunden hatte, wurde unter anderem eine auffällige Tasche mit „Coca-Cola“-Aufdruck entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07624/98900 zu melden.