Grenzach-Wyhlen Zwei Drittel sind noch in Privathand

Im Gemeinderat ist am Dienstagabend das aktualisierte städtebauliche Konzept für das geplante Neubaugebiet „Kapellenbach-Ost“ vorgestellt worden. Auch die künftige Verkehrserschließung wurde angepasst. Das Publikumsinteresse war groß.

Von Tim Nagengast

Grenzach-Wyhlen. Knapp 60 Zuhörer folgten den Präsentationen sowie der nachfolgenden Ratsdebatte, darunter etliche Bauinteressenten und Grundstücksbesitzer. Zwar bemüht sich die Gemeinde Grenzach-Wyhlen, über die von ihr beauftragte Kommunalentwicklung (KE) um den Ankauf weiterer Flächen, laut Bürgermeister Tobias Benz besitzt sie aber erst rund 18 000 Quadratmeter des rund 14,7 Hektar großen Neubaugebietes. Zusammen mit den Grundstücken der katholischen Kirche – welche ihr Land nur auf Erbpachtbasis vergibt – hat die Kommune laut Benz somit aktuell Zugriff auf rund ein Drittel der Gesamtfläche.

KE kauft weiterhin Land an

Wer Interesse hat, sein Land an die KE zu verkaufen, bekommt von dieser – mit Stand von jetzt – 80 Euro pro Quadratmeter, eine Summe, die eventuell noch nach oben angepasst werden könnte. Aktuell gehen offenbar auch „Spekulanten“ um, die Grundstückseignern höhere Preise für deren Flächen anbieten. Eine Tatsache, die Bürgermeister Benz bedenklich findet. Er warnte am Ratstisch in aller Deutlichkeit davor, dass sich mancher dadurch „die Finger verbrennen“ könne. Allein die Gemeinde sitze beim „Kapellenbach-Ost“ am „Steuer“ und habe noch „einige Schwerter“ in petto, die sie im Falle des Falles auch „nutzen“ werde, ließ der Rathauschef durchblicken. Das letzte Wort in allem habe der Gemeinderat, schob er nach.

2000 Einwohner mehr

Wer die aktuelle Planung – die als Grundlage für den Bebauungsplanentwurf dienen könnte – zur Hand nimmt, entdeckt einige Anpassungen. Unter anderem sind dank zusätzlicher Verdichtung nun rund 645 statt bisher 620 Wohneinheiten im großen Karree zwischen „Am Wasserkraftwerk“, Bahnlinie, B 34 und Serrnussweg geplant. Dies könnte der Doppelgemeinde nach Fertigstellung aller drei Bauabschnitte am Schluss fast 2000 Einwohner mehr bringen – bei aktuell 15 000 Einwohnern ein gewaltiger Sprung nach oben.

Vorgesehen sind sowohl Einzel- und Reihenhäuser als auch Mehrfamilienhäuser. In der Mitte des Quartiers soll ein Seniorenheim entstehen, eventuell auch noch ein Kindergarten. Weiteren „belebenden“ Dingen – etwa einer Gaststätte oder Läden – erteilte Benz eine klare Absage, da er „kein zweites Wyhlener Ortszentrum“ entstehen lassen will.

Bäume stehen lassen!

Was die geplante Erschließung betrifft, will man sich jetzt auf nur drei Zufahrten ins Quartier beschränken: jeweils eine von der B 34, vom Serrnussweg und von der Straße „Am Wasserkraftwerk“ aus. Letztere soll die Hauptzufahrt werden, um den Serrnussweg nicht über Gebühr zu belasten. Im Inneren des Quartiers soll möglichst viel des vorhandenen Baumbestandes erhalten bleiben. Benz appellierte in diesem Zusammenhang an die Pächter beziehungsweise Besitzer der zu räumenden Kleingärten, Büsche und Bäume unbedingt stehen zu lassen. Denn Grün soll im auf absehbare Zeit größten neuen Wohnquartier eine bedeutende Rolle spielen.

Bebauung von Osten her

Eine weitere Neuerung ist die Aufteilung der Bauabschnitte. Neu ist geplant, das Wohngebiet von Osten, also der Straße „Am Wasserkraftwerk“, her zu bebauen. Der heutige Kleingartenbereich wäre dann der letzte Bauabschnitt. Der Rathauschef will damit „Konflikte vermeiden“, wie er sagte.

Wer bezahlt für Spielplatz?

Ein durchaus heißes Eisen packte im Sitzungsverlauf FDP-Ratsherr Tilo Levante an: den geplanten Bau eines Spielplatzes im „Kapellenbach-Ost“. Hier stelle sich die Frage, ob die Anlage des Spielplatzes eventuell auch von einigen Altanliegern in den Gebieten „Siedlung“ und „Kapellenbach-West“ via Umlagekosten mitfinanziert werden müsste, sofern sie im entsprechenden Radius wohnten beziehungsweise Eigentum besäßen. In Lörrach gebe es aktuell einen solchen Fall und „ziemlichen Stress deswegen“ (Baugebiet „Belist“), sagte Levante.

Fachleute und Verwaltung wichen diesem Thema zunächst aus, doch Levante ließ nicht locker, bis Bürgermeister Benz doch noch Stellung bezog: Dem Verständnis der Verwaltung nach sollte der Spielplatzbau „mit den dortigen Erschließungsbeiträgen abgegolten sein und nicht diejenigen im Umland betreffen“, sagte der Rathauschef.