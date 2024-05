Es ist bereits das dritte Mal, dass die beiden befreundeten Big Bands in Grenzach zu Gast waren und auch schon das dritte gemeinsame Konzert in diesem Jahr – erst am Tag zuvor gaben beide ein Doppelkonzert im elsässischen Vieux-Thann. Beide Ensembles sind in ihrer Grundformation ähnlich besetzt mit je vier Trompeten, vier Posaunen und fünf Saxofonen, dazu ein Piano, ein Schlagzeug, eine Gitarre und ein Bass; der Sänger aus dem Elsass bedient zudem die Bongos. Der Freundschaft beider Formationen ist es wohl auch zu verdanken, dass die Volkshochschule Grenzach-Wyhlen und der örtliche Verein für Heimatgeschichte als Veranstalter nur den „Hut“ für eine Kollekte herumgehen ließen – über ein Eintrittsgeld in zweistelliger Höhe hätte sich bei diesem Konzert niemand beklagen dürfen.

BSO macht den Auftakt

Beginnen durfte das BSO, entstanden aus einer im Jahr 1978 vom damaligen Rheinfelder Gymnasiallehrer Gerhard Gutfleisch als sechsköpfige Jazz-Combo gegründeten Schülerband, inzwischen bestehend aus 18 Musikern aller Altersgruppen aus dem gesamten Dreiländereck, seit 15 Jahren mit Dirigent David Gottschreiber am Taktstock. Noch immer mischen einige Musiker aus der damaligen Schülerband fleißig mit, wenngleich sich das BSO seit den 70er-Jahren natürlich musikalisch weiterentwickelt hat. Auf dem Programm standen am Pfingstsonntag mehrheitlich klassische Jazz-Kompositionen, darunter einige von Thad Jones, vor allem bekannt als einer der größten Jazz-Trompeter, aber auch zwei Arrangements von Gottschreiber selbst. Die Soli an der Trompete, der Posaune, dem Saxofon sowie am Klavier und an der Gitarre konnten den Saal begeistern ebenso wie die Beiträge von Sängerin Isabel Morgenstern.