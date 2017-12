Grenzach-Wyhlen Zwei Quadratmeter genügen

Noch gut zwei Wochen, dann ist es soweit: Der 40. Europäische Taizé-Jugendtag wird in Basel eröffnet. Rund 15 000 Gäste aus ganz Europa werden dazu am Rheinknie erwartet. Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar wollen Tausende junger Menschen die Kirchen der Region füllen und beleben. Für sie alle werden Quartiere gesucht – auch in Grenzach-Wyhlen.

Von Manfred Herbertz

Grenzach-Wyhlen. In vielen Gemeinden der Region haben sich Organisationsteams gebildet. Inzwischen stehen etwa 8000 Quartiersplätze zur Verfügung, also nur rund die Hälfte dessen, was benötigt wird, wie die ökumenische Jugendreferentin Sara Kiefer bei einem Pressegespräch am Freitagabend erläuterte.

In der Doppelgemeinde haben sich die beiden evangelischen und die katholische Kirchengemeinden dazu entschlossen, das Projekt gemeinsam mit dem Ökumenischen Jugendbüro „10plus“ anzugehen. Kiefer hat ein engagiertes Team um sich, das auch ein Rahmenprogramm für Grenzach-Wyhlen ausgearbeitet hat. Dem Team gehören neben Kiefer noch Praktikantin Jennifer Streich sowie Dominika Derewecka und Anneke Gerken an.

Vordringlich geht es darum, insgesamt 200 Schlafplätze für die jugendlichen Gäste zu finden. Das Team ist überzeugt, das gesetzte Ziel auch zu erreichen, denn inzwischen stehen für 125 Gäste Übernachtungsmöglichkeiten bereit. Dabei, so erzählt Gerken, reichen zwei Quadratmeter Fläche aus: „Es braucht nur Platz, um einen Schlafsack auszubreiten“, sagt sie. Die Ansprüche an die Gastgeber seien gering: Ein einfaches Frühstück genüge, denn tagsüber von 8 bis 22 Uhr sind die Taizé-Gäste außer Haus.

Neben den zentralen Veranstaltungen in Basel gibt es auch in den jeweiligen Gemeinden Aktionen. In Grenzach-Wyhlen werden diese in der Kirche St. Michael und teilweise im evangelischen Gemeindehaus durchgeführt. Dazu sind auch die Gastgeber und die Helfer eingeladen. Für die Helfer beginnt das Jugendtreffen bereits am Dienstag, 26. Dezember, mit einem Empfang in St. Michael. Am Donnerstag, 28. Dezember, reisen die Teilnehmer an. Jeden Morgen findet ab 8.30 Uhr ein gemeinsames Morgengebet statt; danach gibt es Gesprächsgruppen, in denen im wahrsten Wortsinn über Gott und die Welt diskutiert wird.

An Silvester treffen sich die Teilnehmer und Helfer um 23 Uhr im Haus der Begegnung zu einem Gebet für den Frieden, um anschließend mit einem „Fest der Nationen“ gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen.

Weitere Informationen: Wer noch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen kann, melde sich bei Sara Kiefer vom Ökumenischen Jugendbüro „10plus“, Tel. 0151/26 12 43 32, oder per E-Mail an: jugendbüro@ 10plus-grenzach-wyhlen.de.