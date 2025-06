Ein Zeuge teilte der Feuerwehr am Mittwoch gegen Mitternacht zwei brennende Papiertonnen in der Südstraße unweit der Bundesstraße 34, mit, schreibt die Polizei in einer Meldung. Zuvor habe er zwei männliche Personen an den Tonnen gesehen, welche beim Erkennen des Zeugen mit Fahrrädern wegfuhren. Die brennenden Papiertonnen wurden von der Feuerwehr abgelöscht. Bei den ersten Löschversuchen verletzte sich der Zeuge leicht. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst erstversorgt. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden.