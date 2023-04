Grenzach-Wyhlen Zweite Power-to-Gas-Anlage nimmt wichtige Hürde

Im Juni 2021 gab es dann in der Anlage einen Zwischenfall, bei dem aus zunächst ungeklärter Ursache Kalilauge ausgetreten war. Zwar kam dabei niemand zu Schaden, doch die Folgen technischer Art waren nicht unerheblich. Wie nach monatelanger Prüfung festgestellt worden war, hatten Korrosionsablagerungen in den Modulen des Elektrolyseurs Überhitzungen verursacht, die zum Austritt der Kalilauge führten. Der in Italien ansässige Hersteller ergriff daraufhin Maßnahmen, die ähnliche Vorfälle in Zukunft vermeiden sollen. Dafür sind die entsprechenden Module neu und verbessert produziert worden.

Die Wiederinbetriebnahme der Wyhlener Anlage stehe in naher Zukunft bevor, wie Bürgermeister Tobias Benz am Dienstag im Technischen Ausschuss durchblicken ließ. Laut Christin Biermann vom Bauamt hat es bereits einen entsprechenden Testbetrieb gegeben.

Die geplante Anlage

Neben der bestehenden Wasserstofferzeugungsanlage will ED nun eine weitere errichten. Diese soll eine Leistung von fünf MW haben – also das Fünffache im Vergleich zur jetzigen P2G-Anlage. Dies ist übrigens die Mindestleistung, um im Rahmen des Projekts „Reallabor H₂-Wyhlen“ die Bundesförderung von 13,5 Millionen Euro zu erhalten.

Den Auftrag für die zweite Wyhlener Wasserstoff-Elektrolyseanlage hat ED bereits an ein Konsortium vergeben. Die Auftragssumme liegt nach Firmenangaben im zweistelligen Millionenbereich. Als Elektrolysetechnologie wurde eine Proton-Exchange-Membrane (PEM) ausgewählt. Der Elektrolyseur soll von „Plug Power“ geliefert werden.

Der Zeitplan

Die Fünf-Megawatt-Anlage wird auf der freien Fläche im eingefriedeten Bereich des Wasserkraftwerks entstehen – unmittelbar östlich der bestehenden P2G-Anlage. Die bei Spaziergängern, Gassigehern und Sonnenanbetern beliebte angrenzende und frei zugängliche Wiese, wo die Treppe vom Parkplatz aus hinabführt, wird für das Projekt nicht angetastet, wie aus den entsprechenden Unterlagen hervorgeht.

Um die geplante zweite Anlage bauen zu können, soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan, um den es am Dienstag im Technischen Ausschuss ging, um den kommenden Jahreswechsel herum als Satzung beschlossen werden. Die eigentliche Wasserstofferzeugungsanlage will ED bis zum Jahr 2025 errichten lassen. Funktioniert alles wie geplant, entstehen damit in Wyhlen die größten Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in Süddeutschland.