Grenzach-Wyhlen: Zweite Wasserstoffanlage feiert Richtfest

Benz spricht von „Leuchtturmprojekt“

Bürgermeister Tobias Benz sprach in seinem Grußwort von einem „schönen, wichtigen Anlass“. Er bewundere die Firma Naturenergie (ehemals Energiedienst) für ihren „Mut, Neuland zu betreten“ und in Wyhlen ein höchst innovatives Projekt zu starten. Schon vor neun Jahren, als der Gemeinderat erstmals mit dem Thema „Power-to-Gas“ konfrontiert worden sei, „war klar: Das hier ist ein Leuchtturmprojekt“. Benz streifte in seinen Ausführungen auch kurz den „großen Wandel“, der sich vollzogen habe, was die Akzeptanz des Themas in der Öffentlichkeit angehe. So gab es zu Beginn eine Bürgerinitiative, die dem Thema äußerst kritisch gegenüberstand, vor Gefahren warnte und sich alsbald bestätigt sah, als es in der ersten Anlage zu einer Verpuffung kam. Benz sprach dabei von „Diskussionen in nicht gerade innovationsfreundlichem Klima“.