Für Aufregung sorgte ein Vorfall am Samstagabend gegen 19.20 im Grenzacher Neufeld: Eine Frau soll sich mit einem Messer einem Paar genähert haben, das sich in der Nähe ihres Grundstücke aufhielt. Das berichten Augenzeugen gegenüber unserer Zeitung. Nachbarn sollen daraufhin die Polizei gerufen habe, die mit mehreren Einsatzwagen anrückte. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Freiburg einen Vorfall in Grenzach, stellt aber klar: „Eine Bedrohungslage gab es nach unseren Erkenntnissen nicht.“ Die betreffende Frau sei in ihrer Küche tätig gewesen und sei von dort aus aus nicht geklärten Gründen mit einem Messer in der Hand auf die Straße getreten. Sie habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Allerdings habe keiner der Anwesenden der Polizei gegenüber angegeben, dass er mit dem Messer bedroht worden sei, heißt es aus dem Polizeipräsidium.