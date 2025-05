Grenzkontrollen in Weil am Rhein: Asyl: An der Grenze heißt es Retour

Die Bundespolizei sei bemüht, die Auswirkungen auf den Pendlerverkehr dabei so gering wie möglich zu halten, unterstreicht Katharina Keßler, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, welche die Kontrollen und an den Grenzen zur Schweiz bis Waldshut und zu Frankreich bis nach Herbolzheim verantwortet. Die Überprüfung direkt an der Fahrspur erfolge so kurz wie möglich. Fahrer könnten helfen, indem sie ihre Papiere bereithalten und dies den Beamten durch Hochhalten signalisieren.

Pressegespräch zur neuen Lage

Sie könne aber nicht ausschließen, dass es hin und wieder zu Verzögerungen an der Grenze komme, sagte sie bei einem Pressegespräch zurr neuen Lage am Grenzübergang Weil-Autobahn, das bei deutschen wie Schweizer Medienschaffenden auf großes Interesse stieß.