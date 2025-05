Die beiden grünen Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann aus Lörrach und Niklas Nüssle haben in einer Mitteilung Kritik an den Grenzkontrollen der neuen Bundesregierung geübt. Sie stünden hinter der Kritik von Bürgermeistern aus dem Dreiland, da CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zeige, dass er die Lebensrealität in vielen Grenzregionen nicht kenne. Im Das Dreiländereck zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich sei ein gemeinsamer, gewachsener, grenzüberschreitender Lebensraum entstanden, in dem Arbeitswelt, Freundschaften, Familien, Freizeit und Mobilität eben nicht an der Staatsgrenze enden. Er stoße damit allen vor den Kopf, die sich für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzten.