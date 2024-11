Grenzkontrollen: Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Einsatzkräfte kontrollierten die deutsche Staatsangehörige in der Nacht von Freitag auf Samstag am Grenzübergang Weil am Rhein-Palmrainbrücke bei der Ausreise nach Frankreich, heißt es in einem Polizeibericht. Bei der Überprüfung der 20-Jährigen wurde ein Sicherungshaftbefehl festgestellt.

Sicherungshaftbefehl

Die Frau war unter anderem wegen räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe war unter Erteilung von Bewährungsauflagen und Weisungen zur Bewährung ausgesetzt worden.