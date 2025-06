Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn nach der Kontrolle in die Schweiz zurück, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Am Donnerstagmorgen versuchte der syrische Staatsangehörige demnach am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes durch Beamte in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass er im vergangenen Jahr von Deutschland nach Slowenien überstellt wurde. Zudem erhielt er ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.