Einsatzkräfte kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Freitagmittag als Reisenden in einem Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn.

Diebstahl bei der Ausländerbehörde

Der junge Mann legte zur Kontrolle seinen türkischen Reisepass und eine deutsche Fiktionsbescheinigung vor.