Grenzkontrollen Weil am Rhein: Mutmaßlicher Schleuser in Untersuchungshaft

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den afghanischen Tatverdächtigen am Dienstagvormittag in Begleitung eines 17-jährigen ebenfalls afghanischen Staatsangehörigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen.

Verdacht des Einschleusens gegen Bezahlung

Beide Personen sollen nicht über die zur Einreise notwendigen Dokumente verfügt haben. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige den Minderjährigen gegen Bezahlung nach Deutschland schleusen wollte.