Grenzkontrollen Weil am Rhein: Räuber und Entführer könnte nach Frankreich ausgeliefert werden

Bis zur abschließenden Prüfung der Auslieferung sitzt der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach dem Mann wurde gefahndet

Der französische Staatsangehörige wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn kontrolliert. Die Überprüfung des Mannes, der angab, auf dem Weg zu seinem Wohnort in Nordrhein-Westfalen zu sein, ergab eine Fahndung zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung.