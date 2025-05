Grenzüberschreitende Veranstaltung: slowUp: Lörrach sagt Teilnahme ab

Sicherheitslage ist ein Aspekt

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass die Organisation des slowUp für die Stadt Lörrach zunehmend zu einer erheblichen Herausforderung geworden ist, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Besonders die Rekrutierung der notwendigen freiwilligen Helfer, die als Streckenposten entlang der Route tätig sind, gestalte sich zunehmend schwierig. Die Unterstützung durch Organisationen ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. So konnte in der Vergangenheit erst durch kurzfristige, intensive Nachfragen bei städtischen Mitarbeitern die Veranstaltung abgesichert werden.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die verschärfte Sicherheitslage. Angesichts der in Deutschland vermehrt aufgetretenen Terroranschläge bewertet die Stadt Lörrach die Durchführung von Großveranstaltungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen – wie mobile Anti-Terror-Absperrungen – als nicht mehr vertretbar. Für eine sichere Durchführung des slowUp wären allein in Lörrach mindestens neun solcher mobilen Sperren, zum Beispiel Lastwagen oder je nach Standort auch Kombis inklusive Fahrer, notwendig. Die Einrichtung dieser Sperren würde erstmals auch die vollständige Sperrung zentraler Verkehrsachsen wie der Basler Straße und der Pestalozzistraße erfordern – mit spürbaren Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr und die Erreichbarkeit von Stadtteilen wie Stetten-Süd.