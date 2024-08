Grenzüberschreitendes Rheinschwimmen in Rheinfelden: Rekordbeteiligung am Sonntag

Voll des Lobes über die gute Organisation äußerten sich viele Teilnehmer beim Start auf dem Inseli. So auch Simone Troller und ihr Partner Adrian Schäublin aus dem Kanton Basel-Land. Sie sagten, dass ihnen die natürliche Umgebung zwischen dem Inseli in Rheinfelden und dem 1,4 Kilometer entfernten Ziel am Ruderclub in Warmbach sehr viel besser gefalle als zum Beispiel beim Rheinschwimmen in Basel.

Auch die künftige Ortsvorsteherin von Karsau, Sibylle Jung, bekundete, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehegatten jedes Jahr beim Rheinschwimmen mit von der Partie sei. Jutta Steinbach aus Grenzach-Wyhlen sagte indes, dass das Rheinschwimmen für sie schlichtweg „Sommer“ bedeute.

Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden, Jan Laleike, zeigte sich erfreut über die vielen Teilnehmer, denen man es ermögliche in sicherem Rahmen an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Bild, das sich den begleitenden Bootsführern während des Rheinschwimmens bot, zählte mit zu den erlebnisreichen Momenten einer grenzüberschreitenden Veranstaltung, die professioneller kaum hätte durchgeführt werden können. Dies machte sich vor allem am Ziel, beim Ruderclub in Warmbach, bemerkbar, wo es doch einige Schwimmer nicht an Land schafften. Ihnen halfen umgehend die Begleitboote und ihre Besatzungen. Auch die Wasserschutzpolizei geleitete einige Nachzügler sicher an Land.