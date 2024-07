Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkmast in Gresgen haben begonnen. Darüber informiert die Telekom in einer Pressemitteilung. Ein etwa 40 Meter hoher Schleuderbetonmast wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen und 2025 in Betrieb gehen. „Die Datennutzung im Mobilfunk steigt jedes Jahr um ein Vielfaches. Wir erweitern unser Netz diesen Bedürfnissen entsprechend und erhöhen deshalb fortlaufend die Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kapazität“, wird Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, zitiert. Das Unternehmen Deutsche Funkturm baut den Mobilfunkmast im Auftrag der Telekom. „Zell bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, sodass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer der Deutsche Funkturm. In der Regel geht eine Mobilfunkstation sechs bis zwölf Monate nach dem Bau in Betrieb.