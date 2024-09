Gresgen: Kräftemessen und Alpengrüße

Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen, dazu die Klänge des Gesangvereins Gresgen. Bei Alpensicht auf dem Gresger Hausberg ließen sie passend dazu den „Alpengruß“ hören und drückten in „Heimatglocken“ die Verbundenheit mit dem Dorf auf der Anhöhe zwischen dem Kleinen und dem Großen Wiesental aus. Beim „Bajazzo“ lud Dirigent Horst Riedacher das Publikum zum Mitsingen ein. Dies wurde gerne angenommen und brachte lauschige Stimmung zum Aussichtsturm.

Teamarbeit ist wichtig

Höhepunkt des Tages war das Wettsägen, wie immer humorvoll moderiert vom Fachmann Ralf Kleißler. Beim Wettbewerb wird nach alter Tradition mit einer Zwei-Mann-Baumsäge oder auch Zwei-Frau-Baumsäge ein Baumstamm durchgesägt. Kettensägen sind natürlich verpönt. Gefragt sind Kraft, Ausdauer und viel Geschick. Ziel ist es, die Aufgabe in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Wie ein Teilnehmer verriet, geben beim Handsägen letztlich nicht Muskelkraft und Ausdauer den Ausschlag, sondern vor allem das Gefühl für die Baumsäge und die Partnerin oder Partner. Auf diese oder diesen gilt es einzugehen und nur dann zu ziehen wenn die Gegenseite damit aufgehört hat. Ein Geheimnis ist wohl auch, der Baumsäge einen möglichst großen Auslauf zu gewähren. Kann die Baumsäge auch geschoben werden? „Niemals“, so der Wettsäger. Das führe unweigerlich zum Biegen des Blattes und damit endet das Sägen abrupt. Das koste Nerven und viel Zeit, die im Wettbewerb dann fehlt. Eigentlich ein toller Wettbewerb für gemischte Gruppen. Das empfand auch der Drittplatzierte Roland Wassmer so und meinte: „Ich mache mit meiner Frau jetzt Teambildung. So können wir beweisen, dass es zusammen meistens besser geht als allein. Mal sehen was dabei rauskommt.“ Immerhin die Bronzemedaille.