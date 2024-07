Gresgen: Musikverein feiert Jubiläum

Mit großer Freude dirigierte Joachim Wendland die Stadtmusik Schopfheim. Eine Ausstrahlung die auf das ganze Ensemble wirkte. Die Musiker aus der ältesten Stadt im Markgräflerland setzten den musikalischen Abschluss und Höhepunkt des Festakts. Mit dem „Einzugsmarsch“, einem Teil der Operette des „Zigeunerbarons“, bewies Wendland ein gelungenes Gespür für den Anlass. Seine Musiker gingen kraftvoll und sanft zugleich darauf ein. Ralf Völz als Schlagzeuger und Jörg Wendland als Trompeter ließen Musikqualität hören, die, nach Meinung von Zuhörern, in der Region „einmalig“ war. Leichtigkeit und Freude des Lebens wurde im Vortrag „Jump in the line“ vermittelt. Der Wunsch des Publikums nach zwei Zugaben war eine Anerkennung, die mit dem „Badnerlied“ und der „Amselpolka“ gerne angenommen wurde.

Ehrungen

Hässler nahm die Gelegenheit wahr, um verdienten Musikern zu danken. Seit 25 Jahren ist Michael Wehrle am Schlagzeug zu hören. Er erhielt die Silberne Ehrennadel des Verbandes. Seit 40 Jahren wird der Bass von Gerd Heitzmann gespielt. Als ehemaliger Rechner hatte er sich auch in der Vorstandschaft bewährt. An der Klarinette ist Matthias Wagner seit 40 Jahre nicht wegzudenken. Als ehemaliger Vorsitzender trug er den Verein lange Zeit mit. Beide erhielten die Goldene Ehrennadel des Verbandes Deutscher Blasmusikvereine. Die Große Goldene Ehrennadel wurde an Bettina Blank überreicht. Sie musiziert sein 50 Jahren und engagiert sich darüber hinaus erfolgreich in der Nachwuchsausbildung. Für den Musikverein Gresgen ernannte Christoph Hanke fünf neue Ehrenmitglieder. Emma Meier fördert sei 1973 die Vereinstätigkeit. Ihr Sohn Otto Meier war 15 Jahre lang Aktivmusiker und blieb danach Fördermitglied. Sein Bruder Erich Meier tat es ihm gleich. Bruno Eichin hat seine musikalischen Wurzeln im Verein und gründete später eine eigene Musikformation. Norbert Schöne war einer der herausragenden Flügelhornisten sowie zweiter Vorsitzender des Vereins.