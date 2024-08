Gresgen/Riedichen: Der erste Funkmast steht – der zweite folgt

Bereits bei seinem Amtsantritt vor sieben Jahren hatte Zells Bürgermeister Peter Palme der „digitalen Diaspora“ den Kampf angesagt. „Für mich war es die richtige Entscheidung, jahrelang dran zu bleiben und nicht locker zu lassen“, sagt Palme im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es war auch ein Kampf gegen kleine Teile der Bevölkerung, die Mehrheit aber stand und steht dahinter.“ Palme erinnert sich an sehr emotionale Sitzungen in den vergangenen Jahren. „Umso mehr freut es mich, dass der Wunsch des Großteils der Bevölkerung, uns an die Welt anzuschließen, nun erfüllt wird“, sagt der Rathauschef, der selbst in Gresgen wohnt.

Funklöcher in Gresgen

Mehrfach gingen abgesetzte Notrufe in der Vergangenheit in Gresgen ins Leere, weil das Netz viel zu schwach war. „Aber alle Personen im Notfall konnten gerettet werden“, betont Palme. Er weist aber darauf hin, dass es durchaus mehrere Funklöcher in Gresgen gibt und das auch bei einigen Bewohnern zuhause. Neben den Bürgern seien auch die Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und Rotes Kreuz froh über den neuen Mast.