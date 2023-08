Griechenland Athen will schnell wieder aufforsten - doch noch brennt es

Hilfe aus der EU

Auch viele internationale Helfer sind im Einsatz: Seit Griechenland zum zweiten Mal in diesem Sommer das EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert hat, hat die Europäische Union elf Löschflugzeuge und einen Hubschrauber aus verschiedenen Ländern eingesetzt. Außerdem haben sechs Länder Bodenteams mit mehreren hundert Feuerwehrleuten zur Verfügung gestellt, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Es seien die größten Brände seit dem Jahr 2000, seitdem das Europäische Waldbrandinformationssystem (EFFIS) entsprechende Daten erhebe.

In der Region sind laut des Erdbeobachtungssystems Copernicus der EU bislang rund 81 000 Hektar Fläche verbrannt - das entspricht fast der Fläche des Stadtstaates Berlin (89 000 Hektar). Die Waldgebiete sollen so schnell wie möglich wieder aufgeforstet werden, wie die griechische Regierung am Dienstag bei einer Sondersitzung zu den Bränden beschlossen hat.