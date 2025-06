Griechenland Hunderte Migranten im Mittelmeer südlich von Kreta gerettet

Am Freitagmorgen wurden 278 Menschen südlich von Kreta geortet und gerettet. Die Migranten wurden medizinisch untersucht und eine Identitätsfeststellung läuft. Danach sollen sie zu Registrierlagern auf dem Festland weitergebracht werden, berichteten Reporter vor Ort. Auch vier Handelsschiffe nahmen an der Bergung der Menschen teil, hieß es aus Kreisen der Küstenwache.

Auf Kreta kommen seit Wochen stetig mehr Migranten an

Bereits am Vortag waren vor der südlich von Kreta liegenden Insel Gavdos in drei verschiedenen Einsätzen rund 400 Migranten gerettet und in ein temporäres Aufnahmezentrum gebracht worden. Die Geretteten gaben an, im libyschen Hafen Tobruk in See Richtung Kreta gestochen zu sein. Die Menschen sollen aus Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens stammen, berichtete der Regionalsender des griechischen Rundfunks und Berufung auf die Küstenwache der Insel weiter.