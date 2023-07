Griechenland Katastrophale Waldbrände auf Rhodos - Was machen Touristen?

Nach Angaben von DER Touristik sind dessen Gäste auf Rhodos "wohlauf und in Sicherheit". Insgesamt sei eine niedrige vierstellige Zahl von Touristen in andere Unterkünfte gebracht worden. "Sollten Reisegäste der DER Touristik vorzeitig nach Hause reisen wollen, so werden etwaige Rückflugmöglichkeiten geprüft", teilte de Sando weiter mit.

Der Tui-Konzern habe derzeit insgesamt etwa 39.000 Gäste aus vielen Ländern auf Rhodos, sagte Dünhaupt. 7800 von ihnen seien vom Feuer betroffen gewesen und hätten ihre Unterkünfte verlassen müssen.

Laut Verbraucherzentrale Reiserücktritt möglich

Die Reiseveranstalter stehen in engem Kontakt mit den Behörden vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an Lösungen für die von den Evakuierungen betroffenen Gäste, wie die DRV-Sprecherin versicherte. "Sollten in den kommenden Tagen geplante Reisen aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, werden die Veranstalter diese absagen."

Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands können Urlauber bei besonderen Belastungen durch "außergewöhnliche Umstände" wie Waldbrände vom Vertrag einer Pauschalreise zurücktreten oder die Reise vorzeitig abbrechen.