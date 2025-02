Großbrand in Schwörstadt: Industriegebäude in Flammen

Die Einsatzkräfte riegelten die Breslauer Straße ab. Foto: Heinz Vollmar

Schon kurz danach erreichten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schwörstadt, Dossenbach, Schopfheim, Rheinfelden und Lörrach das brennende Firmengebäude an der Breslauer Straße. Hinzu kamen Einsatzkräfte von DRK, THW und Polizei. Mit dabei waren auch Messtrupps der Feuerwehren, welche die Emissionen in Schwörstadt und dem weiteren Umfeld ermittelten. Unter anderem per Radio waren die Bürger dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Entsprechende Warnungen betrafen auch den Bereich Riedmatt und Dossenbach, wohin sich die weithin sichtbaren dunklen Rauchschwaden bewegten.

Die Rheinfelder Feuerwehr kam mit ihrer Drehleiter. Foto: Heinz Vollmar

Nach Angaben vor Ort sind im vom Brand betroffenen Gebäude eine Möbeldesign-Firma, zwei Religionsgemeinschaften sowie ein Lager für Spielautomaten und Gesundheitsliegen untergebracht. Wie es konkret zum Brand kam, wird derzeit von der Polizei ermittelt.