Großbrand: Zwei Tote und 222 Verletzte nach Explosion in Nairobi

Ein "ungeheurer Feuerball" habe sich ausgebreitet und umliegende Geschäfte und Wohngebäude erfasst. Da in einem der Geschäfte unter anderem Stoffe und Kleidung gelagert waren, breiteten sich die Flammen schnell aus. Wegen der späten Stunde wurden viele Menschen im Schlaf von dem Feuer überrascht.

Das kenianische Rote Kreuz berichtete, 271 Menschen seien bei dem Rettungseinsatz in verschiedene Krankenhäuser der kenianischen Hauptstadt gebracht worden. Unklar ist noch, ob einige von ihnen bereits nach einer Untersuchung wieder entlassen wurden und wie viele der Verletzten in Lebensgefahr sind. Nach Angaben von Regierungssprecher Isaac Mwaura ist die Brandstelle inzwischen abgesichert. Die Untersuchungen der Brandursache und das Löschen von Brandherden dauert an.