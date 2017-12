Großbritannien Blumenmeer zum ersten Todestag von George Michael

Nachrichten-Ticker

17:56 Blumenmeer zum ersten Todestag von George Michael

London - Zahlreiche Fans haben zum ersten Todestag des britischen Popmusikers George Michaelfür ein Blumenmeer vor dessen Anwesen in Goring-on-Thames gesorgt. Auch Kerzen, Karten mit emotionalen Botschaften, Schallplatten und eine Gitarre brachten die Fans zum Gedenken an den Künstler mit. Michael starb am ersten Weihnachtstag 2016 mit nur 53 Jahren laut Obduktion an einem Herzleiden. Sein Freund hatte ihn leblos in dem Haus in der Grafschaft Oxfordshire westlich von London gefunden. Der Popstar verkaufte fast 100 Millionen Alben.

17:55 Mutko legt Führung im Fußballverband zeitweise nieder

Moskau - Der russische Vizeregierungschef Witali Mutko legt die Führung des nationalen Fußballverbandes vorübergehend nieder. Das meldeten russische Agenturen unter Berufung auf Quellen im Verband in Moskau.

16:50 Streit wegen Terrorgefahr: Tunesien suspendiert Emirates-Flüge

Tunis - Tunesien hat der Fluggesellschaft Emirates die Landeerlaubnis entzogen, nachdem seit Freitag einige tunesische Frauen ohne Angabe von Gründen nicht mehr an Bord gehen durften. Hintergrund ist ein Streit zwischen Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über Sicherheitsrisiken, die von tunesischen Frauen ausgehen sollen. Als Reaktion auf die Entscheidung der tunesischen Behörden stellte Emirates ab heute den Flugverkehr zwischen Dubai und Tunesien ein.

16:47 Russische Wahlkommission lehnt Registrierung von Nawalny ab

Moskau - Die russische Wahlleitung hat eine Registrierung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny für die Präsidentenwahl unter Verweis auf dessen Vorstrafe abgelehnt. Das entschied die Kommission in Moskau, nachdem Nawalny am Vortag seine Papiere und die Dokumente über landesweite Unterstützergruppen eingereicht hatte. Für Nawalny gilt derzeit eine umstrittene Bewährungsstrafe wegen Betrugs. Bei der Abstimmung am 18. März 2018 gilt eine Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin als sicher. Der Kreml fürchtet aber, dass Putins neues Mandat bei niedriger Beteiligung wenig überzeugend ausfallen könnte.

16:47 Mindestens 13 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Kabul - Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Im Zentrum der Hauptstadt Kabul sprengte sich am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr Ortszeit ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz Islamischer Staat vor einem Regierungsbüro in die Luft. In der südlichen Provinz Helmand starben bei einem Anschlag mit einer Sprengfalle schon in der Nacht mindestens sechs Polizisten. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, der Attentäter von Kabul sei ein Teenager gewesen. Er riss sechs Menschen mit in den Tod, fünf weitere wurden verletzt.