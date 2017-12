Großbritannien EU startet nächste Brexit-Phase

14:47 Fußball-Nationalmannschaft bezieht WM-Quartier nahe Moskau

München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Basisquartier bei der Weltmeisterschaft 2018 in Watutinki südlich der russischen Hauptstadt Moskau beziehen. Für Team und Betreuer sollen dann 72 Zimmer im "Watutinki Hotel Spa Complex" zur Verfügung stehen. Der Deutsche Fußball-Bund entschied sich damit für kurze Wege und optimale Trainingsbedingungen während des Turniers. Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung könnte die deutsche Elf drei von maximal sieben WM-Partien in Moskau bestreiten.

14:47 Merkel erwartet "noch härteres Stück Arbeit" bei Brexit

Brüssel - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über den Abschluss der ersten Phase der EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien gezeigt. "Damit beginnt ein noch härteres Stück Arbeit, als wir es bisher hatten", fügte Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel aber hinzu. Die Staats- und Regierungschefs hatten zuvor die zweite Phase der Verhandlungen über den Brexit eröffnet. Merkel begrüßte die gute Zusammenarbeit der verbleibenden EU-Staaten in den Verhandlungen und sagte, sie sei "guter Hoffnung", dass das auch so bleiben werde.