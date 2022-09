Großbritannien "Hervorragender Diplomat": Ex-Premiers loben Charles III.

David Cameron sagte der BBC in einem Interview, das an diesem Sonntag ausgestrahlt werden soll: "Nach dem, was ich gesehen habe, wird er in diesem Job brillant sein. Brillant im Zuhören, brillant im Stellen von Fragen, im Geben von klugen Empfehlungen und weisem Ratschlag. Dies war wahrscheinlich die längste Lehrzeit in der Geschichte." Cameron sagte, der neue König sei wie seine Mutter - die gestorbene Queen - ein "hervorragender Diplomat" und werde sich als "sehr würdiger Nachfolger" erweisen, wenn es darum gehe, die britische Regierung im Ausland zu unterstützen.

Tony Blair, ebenfalls ehemaliger Premier, schloss sich dem Lob an: Der König sei gut vorbereitet auf das, was vor ihm liege, schrieb er in der "Sunday Times". Er fühle in diesem Moment der schweren Verantwortung mit König Charles III. "Aber ich glaube auch an ihn." Durch das Beispiel seiner Mutter gestärkt, sei seine Zuneigung zum Amt eindeutig. "Er ist ein intelligenter, fürsorglicher und guter Mann." Sein Sinn für den Dienst an seinem Volk und seine Liebe zu ihm würden so tiefgreifend sein wie bei seiner Mutter. "Er ist gut vorbereitet und ich habe keinen Zweifel, dass er der Aufgabe gewachsen ist."