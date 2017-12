Nachrichten-Ticker

18:53 Rapper Bushido sagt Tournee ab - Rückenprobleme

Berlin - Rapper Bushido hat kurz vor dem Start seine neue Tournee abgesagt. "Hey Leute, einige hatten schon davon gehört, jetzt nun offiziell. Wir mussten die Tour nun doch wegen meiner Bandscheibe und Schulter verschieben", schrieb Bushido auf Facebook. Die Konzerte sollen im Mai nachgeholt werden, die bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit. Der 39-Jährige wollte an diesem Dienstag seine Tour in Wien starten. "Wir sehen und hören uns im Mai. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Bis bald!", schrieb Bushido in dem Post.

18:50 Bundesregierung: 120 Millionen zusätzlich für Libyen

Berlin - Die Bundesregierung stellt 120 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe im nordafrikanischen Libyen zur Verfügung. "Es geht darum, menschliches Leid zu lindern, das Land zu stabilisieren und die Regierung zu stärken", sagte Außenminister Sigmar Gabriel. Die Situation der Flüchtlinge im Land sei nach wie vor "dramatisch". In Libyen sollen Schätzungen zufolge zwischen 400 000 und eine Million Migranten unter elendsten Bedingungen festsitzen und auf eine Überfahrt nach Europa hoffen.

18:12 Juncker: Noch kein Durchbruch beim Brexit

Brüssel - Die Europäische Union und Großbritannien haben trotz aller Kompromisssignale beim Brexit noch keinen Durchbruch erzielt. Dies teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May mit. May habe sich als äußerst hartnäckige Unterhändlerin erwiesen. Allerdings sei er zuversichtlich, dass noch in dieser Woche eine Vereinbarung getroffen werden könnte, so Juncker. Damit wäre es dann auch noch möglich, beim EU-Gipfel kommende Woche die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einzuläuten.

18:11 Hohe Nachfrage: noch eine Bühnenshow mit Raab

Berlin - Auch rund zwei Jahre nach seinem Abtritt vom Fernsehen erfreut sich Entertainer Stefan Raab offensichtlich großer Beliebtheit. Seine in der vergangenen Woche angekündigte Bühnenshow in der Kölner Lanxess Arena am 18. Oktober 2018 sei bereits ausverkauft, meldete die "TV Total"-Facebook-Seite. Daher sei ein zweiter Termin für die Bühne anberaumt worden, nämlich der 17. November 2018, ebenfalls in der Lanxess Arena.

17:53 Zoll stoppt Kleintransporter mit illegalem Feuerwerk

Potsdam - Der Zoll hat an der deutsch-polnischen Grenze einen Kleintransporter mit 1,6 Tonnen illegalem Feuerwerk gestoppt. Der Wagen war auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) unterwegs, als er von den Beamten zur Kontrolle aus dem Verkehr gezogen wurde. Der aus Polen kommende Wagen war beladen mit Profifeuerwerk der Klassen "drei" und "vier". Auf insgesamt drei Paletten befanden sich große Raketen und Kugelböller, die nach dem Sprengstoffgesetz nur von Fachleute mit besonderer Genehmigung verwendet und transportiert werden dürfen. Die Ladung wurden von den Beamten sichergestellt.