Großbritannien Musiker Chris Rea bricht auf der Bühne zusammen

Oxford - Der britische Sänger Chris Rea ist bei einem Konzert zusammengebrochen. Der 66-Jährige fiel bei einem Auftritt in Oxford während eines Songs mit seiner Gitarre in der Hand zu Boden. Das berichten Augenzeugen. Das Konzert wurde abgebrochen. Die Rettungskräfte bestätigten, dass ein Patient ins Krankenhaus gebracht worden sei. Sein Zustand sei "stabil". Erst im vergangenen Jahr hatte Rea einen Schlaganfall erlitten. Das Gitarrespielen fiel ihm danach schwer.

Berlin - Die Bundestagsfraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen wollen sich für einen besseren Opferschutz bei Terroranschlägen einsetzen. Laut "Bild am Sonntag" wollen die vier Fraktionen in der kommenden Woche einen entsprechenden Antrag beschließen. Als wichtigste Maßnahme sollten auf Bundes- und Länderebene zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, an die sich Terroropfer und deren Angehörige wenden können. Hintergrund ist der Anschlag vom Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten, der sich am 19. Dezember jährt.

Berlin - Nach den Eröffnungsfeiern am Freitag wird die Deutsche Bahn heute auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München den regulären Betrieb aufnehmen. Der erste ICE fährt fahrplanmäßig um 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ab und wird um 11.02 Uhr in München erwartet. In Gegenrichtung startet der erste Zug um 6.55 Uhr am Münchner Hauptbahnhof. Dessen Ankunft ist für 11.29 Uhr in Berlin vorgesehen. Der Neu- und Ausbau der Gesamtstrecke kostete rund zehn Milliarden Euro.