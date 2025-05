Liverpool - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer bekommt regelmäßig Updates über den Vorfall in Liverpool. Der Regierungschef werde fortlaufend informiert, meldeten die britische Nachrichtenagentur PA und der Fernsehsender Sky News. Auch Innenministerin Yvette Cooper werde auf dem Laufenden gehalten. Ein Fahrzeug war in der englischen Stadt in eine Menschenmenge gefahren, Rettungskräfte kümmerten sich um Verletzte.