Großbritannien: Ritterschlag für Ex-Englandtrainer und Londons Bürgermeister

Der 54-Jährige frühere englische Nationalspieler war seit 2016 Cheftrainer der Three Lions und kann auf eine ansehnliche Bilanz zurückschauen. Er führte das Team zweimal ins Finale der Europameisterschaft und ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018. Nach der Niederlage gegen Spanien im Finale der EM in diesem Sommer gab er seinen Posten ab. Seine Nachfolge tritt zum Jahresbeginn der Deutsche Thomas Tuchel an.

Die eigentliche Zeremonie wird von einem Royal durchgeführt

Ebenfalls zum Ritter geschlagen wird der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Der 54-Jährige beerbte 2016 Boris Johnson als Rathauschef der britischen Hauptstadt. Der Labour-Politiker ist der erste Muslim, der den Posten innehat. Zu den wichtigsten Themen seiner Zeit im Amt gehört der Kampf gegen die Messerkriminalität in London sowie Bemühungen, die Luftverschmutzung zu verringern. Vor allem die Ausweitung der Umweltzone Ulez auf Außenbezirke Londons brachte ihm jedoch auch eine erbitterte Gegnerschaft ein.