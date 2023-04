Großbritannien Schottische Regierung in der Krise

Edinburgh/Glasgow - Personelle Turbulenzen, Ungereimtheiten um die Parteifinanzen und polizeiliche Ermittlungen halten die regierende Schottische Nationalpartei (SNP) in Atem. "In meinen 50 Jahren mit der Partei ist dies die größte und herausforderndste Krise, die wir je erlebt haben", sagte der aktuelle Parteipräsident, Mike Russell, der schottischen Zeitung "The Herald".